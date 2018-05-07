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На территории роскошного отеля в Турции обвалился пирс, есть пострадавшие (фото)
В результате обвала пирса на территории пятизвездочного отеля в западной провинции Турции Айдын двое отдыхающих находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местное издание Hurriyet Daily News.
Отмечается, что цементный пирс развалился внезапно, в тот момент на нем находились восемь человек. Всех их спасатели достали из воды, а двое пострадавших были доставлены в ближайшую больницу каретой скорой помощи.
*Развалившийся пирс
По словам губернатора округа Мехмета Тюркьоза, развалившийся пирс был старым. К тому же строить пирсы из цемента запрещено.
В настоящее время проводится расследование инцидента, в ходе которого будет выяснен автор проекта сооружения и установлены исполнители работ.
Напомним, в конце апреля во время землетрясения в Турции пострадали около 40 человек.
Фото hurriyetdailynews.com
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/world/10 106 858-v-tureckom-otele-obrushilsya-pirs-est-postradavshie.html
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