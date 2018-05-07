Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК

СПЕЦТЕМЫ:

Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На территории роскошного отеля в Турции обвалился пирс, есть пострадавшие (фото)

8:31 7 мая 2018   1190
Госпитализация
Инф. «ФАКТОВ»

В результате обвала пирса на территории пятизвездочного отеля в западной провинции Турции Айдын двое отдыхающих находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местное издание Hurriyet Daily News.

Отмечается, что цементный пирс развалился внезапно, в тот момент на нем находились восемь человек. Всех их спасатели достали из воды, а двое пострадавших были доставлены в ближайшую больницу каретой скорой помощи.

*Развалившийся пирс

По словам губернатора округа Мехмета Тюркьоза, развалившийся пирс был старым. К тому же строить пирсы из цемента запрещено.

В настоящее время проводится расследование инцидента, в ходе которого будет выяснен автор проекта сооружения и установлены исполнители работ.

Напомним, в конце апреля во время землетрясения в Турции пострадали около 40 человек.

Фото hurriyetdailynews.com

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины