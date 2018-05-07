Происшествия

На территории роскошного отеля в Турции обвалился пирс, есть пострадавшие (фото)

В результате обвала пирса на территории пятизвездочного отеля в западной провинции Турции Айдын двое отдыхающих находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на местное издание Hurriyet Daily News.

Отмечается, что цементный пирс развалился внезапно, в тот момент на нем находились восемь человек. Всех их спасатели достали из воды, а двое пострадавших были доставлены в ближайшую больницу каретой скорой помощи.

*Развалившийся пирс

По словам губернатора округа Мехмета Тюркьоза, развалившийся пирс был старым. К тому же строить пирсы из цемента запрещено.

В настоящее время проводится расследование инцидента, в ходе которого будет выяснен автор проекта сооружения и установлены исполнители работ.

Напомним, в конце апреля во время землетрясения в Турции пострадали около 40 человек.

Фото hurriyetdailynews.com