- 12:41 Георгиевская ленточка — свастика путинизма, — Эйдман
- 12:39 На Николаевщине муж хотел подорвать жену снарядом времен Второй мировой войны
- 12:35 В Грузии попал в ДТП автобус с туристами: есть пострадавшие
- 12:32 На свою инаугурацию Путин не опоздал
- 12:29 Крокодил откусил руку невесте из Зимбабве, но она все же вышла замуж прямо в больнице
- 12:26 Вошел в подбородок и вышел через рот: шестилетний мальчик напоролся на металлический штырь
- 12:19 Студентов с оккупированных территорий зачислят в вузы зашифровано
- 12:16 Появились доказательства намерения России уйти с Донбасса
- 12:13 Третьяков: «Реабилитация жертв репрессий — обязанность поколений, которые не застали ужасы тоталитаризма»
- 11:59 Одной из участниц нападения на «киборга» Вербича сообщено о подозрении
Синоптики спрогнозировали погоду на ближайшие дни
Синоптики прогнозируют, что до пятницы, 11 мая, погода в Киеве будет дождливой, а температура днем не превысит +25 градусов.
Как сообщает Гидрометцентр, в понедельник, 7 мая, в столице Украины +21 +23 и дождь.
Что же касается других регионов, то на западе страны чуть прохладнее — от 16 до 19 градусов выше нуля. В Житомирской и Винницкой областях — до +22 градусов.
На юге страны — до 27 градусов тепла, дожди. Солнечно будет лишь в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Закарпатье зацвела уникальная Долина нарциссов
влажность:
давление:
ветер:
“ Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою... ”