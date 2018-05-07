Синоптики спрогнозировали погоду на ближайшие дни

Украина

Синоптики прогнозируют, что до пятницы, 11 мая, погода в Киеве будет дождливой, а температура днем не превысит +25 градусов.

Как сообщает Гидрометцентр, в понедельник, 7 мая, в столице Украины +21 +23 и дождь.

Что же касается других регионов, то на западе страны чуть прохладнее — от 16 до 19 градусов выше нуля. В Житомирской и Винницкой областях — до +22 градусов.

На юге страны — до 27 градусов тепла, дожди. Солнечно будет лишь в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

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