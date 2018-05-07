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Происшествия

Под Киевом столкнулись два Daewoo Lanos: три человека серьезно пострадали (фото, видео)

9:12 7 мая 2018   235
На месте ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

На трассе Киев — Чернигов (Киев — Десна) вечером 6 мая произошло ДТП с участием двух Daewoo Lanos, в котором серьезно пострадали три человека. Они были госпитализированы.

Как сообщает Информатор, водителем одного из автомобилей мог быть сотрудник полиции, который находился в нетрезвом состоянии.

Во втором авто, следовавшему из Киева, находился 14-летний подросток с родителями. Его отца и мать госпитализировали.

Также «Скорая» доставила в больницу водителя второго Daewoo Lanos. По словам очевидцев, он получил серьезные травмы.

Напомним, 4 мая на Хмельнитчине полицейские задержали водителя BMW-323, который в ночь на 30 апреля в областном центре сбил насмерть двух мужчин на пешеходном переходе. Им оказался 33-летний хмельнитчанин, скрывавшийся от правоохранителей в одном из дачных массивов Каменец-Подольского района.

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