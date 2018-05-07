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Украина

Будущих первоклашек решено не тестировать, — Минобразования (инфографика)

9:16 7 мая 2018   94
Будущих первоклашек не будут тестировать,&nbsp;— Минобразования (инфографика)
Инф. «ФАКТОВ»

В Министерстве юстиции утвержден Порядок зачисления учащихся в 1-й класс. После публикации документа в «Официальном вестнике Украины», во вторник, 8 мая, документ вступит в силу.

«Для поступления в школу первоклашек не будут заставлять проходить любые конкурсы на проверку знаний. Все получат гарантированный доступ к образованию как можно ближе к месту жительства. Это — один из важных принципов реформы образования «Новая украинская школа», — говорится в сообщении, размещенном на страничке Минобразования в Facebook.

Окончательную редакцию документа можно прочитать здесь.

Тем временем гражданское объединение «Родители SOS» создало инфографику со схемой механизма зачисления в первый класс, где подробно объяснено, какие документы нужно подавать для зачисления и кто имеет первоочередное право на зачисление, сообщает Голос.UA.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Минобразования обнародовало изменения, которые планируют ввести в школе.

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