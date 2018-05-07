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Мальчик из США воскрес после того, как родители согласились передать его органы для трансплантации (фото)

Американский телеканал Fox 10 сообщает о «чудо-мальчике» Трентоне Маккинли из города Мобил (штат Алабама). Два месяца назад с 13-летним школьником произошел несчастный случай во время игры во дворе у приятеля. Маккинли сидел в небольшом трейлере, который тянул песчаный вездеход. Приятель, который был за рулем вездехода, неожиданно нажал на тормоз и трейлер перевернулся. Трентон получил тяжелую травму головы: он ударился головой о бетон, а сверху на него еще и рухнул тяжелый трейлер.

Ребенка госпитализировали в состоянии клинической смерти, продлившейся 15 минут. Врачи посоветовали родителям готовиться к худшему. Мальчика все же удалось вытащить с того света, но он оставался в коме. Медики были уверены, что он никогда не сможет восстановиться. И говорили, что, даже если он придет в себя, то останется в вегетативном состоянии и никого не сможет узнавать. Время шло, а к Маккинли все не возвращалось сознание.

В конце концов врачи констатировали у Трентона смерть мозга. Убитые горем родители приняли нелегкое решение и подписали согласие на передачу органов умершего для трансплантации пяти другим несовершеннолетним пациентам. «Я уверена, он бы не колебался, если б ему сказали, что он может спасти пять жизней, пожертвовав свои органы после смерти», — говорит мать Трентона Дженнифер Рейндл.

Врачи сказали родителям, что не будут возвращать Трентона к жизни, когда его сердце снова остановится. Они поддерживали сердцебиение в его теле с помощью адреналина и спустя несколько дней собирались отключить его от систем искусственного жизнеобеспечения, чтобы подготовить тело к изъятию органов.

Однако на следующий день после того, как родители подписали бумаги, мальчик пошевелил рукой, потом ногой. «Его глаза, обычно голубые, последние дни были черными, а тут стали зелеными с небольшими белыми пятнышками, напоминающими блестки. Медики сказали, что, когда ты смотришь на Бога, пигмент меняется. И мой малыш целый день был в раю. Он — чудо», — говорит Дженнифер.

За день до того, как врачи собирались отключить его от искусственно поддерживавших жизнь систем, у Маккинли появились признаки мозговой активности. А вскоре он полностью пришел в себя.

Трентон пережил три операции. У него было несколько трещин черепа, отказали почки. Он все еще испытывает боль каждый день. Но настроен на позитив. Ребенок учится заново ходить с помощью ходунков и полностью восстановил ясность мышления. Сейчас он восстанавливается дома, готовясь к четвертой операции.

Ранее «ФАКТЫ» писали о лежавшем в коме 35-летнем австралийце, который пришел в себя после того, как его сочли умершим и отключили от систем жизнеобеспечения.