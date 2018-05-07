Тымчук сообщил о схеме РФ по «избирательной мобилизации» украинцев

Политика

Народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, ссылаясь на данные группы «Информационное сопротивление», сообщил о подготовке в России схемы «избирательной мобилизации» граждан Украины в ОРДЛО и РФ.

«Администрация президента РФ поставила перед политтехнологами Российского института стратегических исследований (РИСИ) задачу — провести оценку электорального потенциала граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, а также тех, которые временно проживают в РФ, на предмет возможности „стимулирования их волеизъявления“ в поддержку подходящего для Кремля кандидата/кандидатов на президентских выборах 2019 года в Украине», — пишет на своей страничке в Facebook парламентарий.

По его словам, исследования будут проводиться под руководством российского политолога, директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова. В связи с этим, командой Чеснакова разрабатываются схемы «избирательной мобилизации» граждан Украины в ОРДЛО и РФ включительно с финансовым и транспортным обеспечением для тех пророссийски настроенных украинских граждан, которые будут голосовать на президентских выборах.

«Российская сторона рассчитывает организовать „управляемое голосование“ в РФ, параллельно проводя активную „предвыборную работу“ в Украине. В последнем случае, по предварительным оценкам, Кремль рассчитывает на поддержку не менее двух миллионов пророссийско ориентированных и чувствительных к кремлевской пропаганде граждан Украины. Общего количества избирателей, которых можно „мобилизовать“, по расчетам российских экспертов, будет достаточно для обеспечения выхода во второй тур президентских выборов выгодного РФ кандидата, а в дальнейшем — и его победы», — сообщает Дмитрий Тымчук.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», кремлевский политтехнолог Шувалов оспаривает запрет на въезд в Украину.