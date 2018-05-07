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- 9:45 Тымчук сообщил о схеме РФ по «избирательной мобилизации» украинцев
Тымчук сообщил о схеме РФ по «избирательной мобилизации» украинцев
Народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, ссылаясь на данные группы «Информационное сопротивление», сообщил о подготовке в России схемы «избирательной мобилизации» граждан Украины в ОРДЛО и РФ.
«Администрация президента РФ поставила перед политтехнологами Российского института стратегических исследований (РИСИ) задачу — провести оценку электорального потенциала граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, а также тех, которые временно проживают в РФ, на предмет возможности „стимулирования их волеизъявления“ в поддержку подходящего для Кремля кандидата/кандидатов на президентских выборах 2019 года в Украине», — пишет на своей страничке в Facebook парламентарий.
По его словам, исследования будут проводиться под руководством российского политолога, директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова. В связи с этим, командой Чеснакова разрабатываются схемы «избирательной мобилизации» граждан Украины в ОРДЛО и РФ включительно с финансовым и транспортным обеспечением для тех пророссийски настроенных украинских граждан, которые будут голосовать на президентских выборах.
«Российская сторона рассчитывает организовать „управляемое голосование“ в РФ, параллельно проводя активную „предвыборную работу“ в Украине. В последнем случае, по предварительным оценкам, Кремль рассчитывает на поддержку не менее двух миллионов пророссийско ориентированных и чувствительных к кремлевской пропаганде граждан Украины. Общего количества избирателей, которых можно „мобилизовать“, по расчетам российских экспертов, будет достаточно для обеспечения выхода во второй тур президентских выборов выгодного РФ кандидата, а в дальнейшем — и его победы», — сообщает Дмитрий Тымчук.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», кремлевский политтехнолог Шувалов оспаривает запрет на въезд в Украину.
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