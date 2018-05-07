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В США вошли в моду младенцы-верфольфы (фото)
В США вошли в моду младенцы-верфольфы. Удивительно натуралистичных кукол в виде малышей оборотней создает художница из Филадельфии Азия Эриксен. Ее игрушки пользуются огромной популярностью. Эриксен говорит, что буквально завалена заказами. На одну куклу у нее уходит от двух до пяти недель. Каждый волосок она прикрепляет отдельно.
Как пишет британское издание Daily Star, сделанные вручную из силикона волосатые младенцы стоят в среднем несколько сотен долларов каждая. Самое дорогое из ее изделий было продано за 1350 долларов.
Азия, создавшая бренд WerePups («Оборотни-щенки»), говорит, что сама с детства мечтала о домашнем питомце — маленьком вервольфе.
По ее словам, такие игрушки заказывают не только ради развлечения. Так, ее заказчики объясняли ей, что такие куклы нужны смертельно больным людям, страдающим аутизмом детям и даже матерям, потерявшим своего собственного ребенка.
Сейчас художница ведет переговоры о том, чтобы наладить серийное производство своих маленьких монстров, чтобы удовлетворить нарастающий спрос.
Азия Эриксен со своим изделием
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“ Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток... ”