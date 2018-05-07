Спорт

Месси и Криштиану Роналду забили тысячу мячей на двоих за «Барселону и «Реал» (фото, видео)

За тур до окончания чемпионата Испании, который досрочно (25-й раз в истории) выиграла «Барселона», на арене «Камп Ноу» состоялось принципиальнейшее сражение между каталонским грандом и «Реалом».

Встреча, в которой по традиции хватало стычек и провокаций, завершилась вничью — 2:2 (Суарес, 10, Месси, 52 — Криштиану Роналду, 15, Бэйл, 72). При этом хозяева после удаления с поля в самом конце первого тайма Серджи Роберто всю вторую половину поединка провели в меньшинстве.

Видеообзор матча смотрите здесь.

Кстати, на знаменитой арене произошло историческое событие: 30-летний Лионель Месси и 33-летний Криштиану Роналду (обладатель «Золотого мяча» не вышел на второй тайм из-за повреждения), по разу поразившие ворота соперника, забили на двоих за «Барселону» и «Реал» тысячу (!) мячей (аргентинец — 551, португалец — 449).

В свою очередь, наставник мадридцев Зинедин Зидан стал первым специалистом, который четырежды подряд не проиграл в «эль-классико» на «Камп Ноу» (две победы и две ничьи). При этом дома «Реал» при французе уступил «Барсе» в двух матчах из трех.

Кстати, после игры Зидан специально дождался в подтрибунном помещении покидающего «Барселону» Андреса Иньесту, чтобы обнять знаменитого футболиста и пожелать ему всего наилучшего.

Положение лидеров за тур до финиша: 1. «Барселона» — 87 очков; 2. «Атлетико» — 75; 3. «Реал» — 72; 4. «Валенсия» — 67.

Добавлю. что по итогам сезона элитный испанский дивизион покинут «Депортиво» (за клуб из Ла-Коруньи на правах аренды заявлен голкипер киевского «Динамо» Максим Коваль), «Лас-Пальмас» и «Малага».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в финале Лиги чемпионов в Киеве сыграют «Реал» и родоначальники футбола.