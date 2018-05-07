Общество

Эксперты определили самые безопасные сайты по бронированию жилья и билетов

Абсолютное большинство — 89% - сайтов по бронированию жилья и авиабилетов не удовлетворяют требованиям цифровой безопасности, сообщает «Интерфакс-Украина» на портал Travel Daily News.

В рамках исследования компании Dashlane проанализировала 55 самых популярных туристических сайтов, каждому из которых была выставлена оценку от 1 до 5 баллов по пяти критериям безопасности. В частности, эксперты проверяли, насколько строгие требования сайты предъявляют к пароля пользователя.

Сообщается, что только шесть порталов (11% от общего количества) получили удовлетворительные баллы от четырех и выше.

Среди худших в рейтинге с оценкой 1/5 оказались сайты бронирования отелей Trivago, Agoda, Accor Hotels, а также Tripadvisor. Порталы Hotels.com и Couchsurfing получили оценку 2/5. Сайт по бронированию отелей Booking.com, сервис по аренде автомобилей Hertz, а также исследователи авиабилетов Skyscanner и Momondo — 3/5.

Высоких баллов удостоились сайты отелей Hilton и Marriott, а также портал круизной компании Royal Caribbean. Безопасным сайтом эксперты признали Airbnb — он единственный получил оценку 5/5.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», туристы, купившие туры в Анталию на 9 мая, не смогут вылететь из Полтавы.