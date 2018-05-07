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Гора из "Игры престолов" завоевал титул "Самого сильного человека планеты" (фото)
В воскресенье, 6 мая, звезда культового сериала «Игра престолов» Хафтор Бьернссон впервые в своей карьере завоевал титул «Самый сильный человек планеты». Турнир проходил в Маниле (Филиппины).
29-летний богатырь из Исландии оказался лучшим в трех этапах турнира из шести: гонке по загрузке (нужно загрузить в кузов пять тяжелых предметов весом от 100 до 160 кг каждый, пронеся их предварительно на расстояние 15 метров), чрезмерном отягощении (сверху на плечи атлета оказывается колоссальная нагрузка) и переносе автомобиля (стоя внутри автомобиля без крыши и днища, нужно перенести его на максимально возможное расстояние).
Кроме того, Хафтор занял второе место в соревновании по тяге грузовика, четвертое место в «прогулке с ярмом» (перенос холодильника весом 410 кг на плечах) и пятое место в соревновании «Камни Атласа» (нужно разместить на вершине платформы пять камней весом от 100 до 160 кг, причем вниз кладется наименьший камень).
Рост Хафтора Бьернссона — 206 см, вес — 200 кг. В турнирах силачей участвует с 2010 года. В 2013 году был утвержден на роль Григора Клигана по прозвищу Гора в сериале «Игра престолов».
В 2015 году Хафтор побил тысячелетний рекорд, протащив 10-метровое бревно весом 650 кг на пять шагов вперед. Это очень опасное упражнение. Прежний рекорд был установлен еще в начале X века викингом Ормом Сторолфссоном. Он пронес корабельную мачту такого же размера и веса на три шага вперед. Сделав последний шаг, викинг сломал себе спину.
А вот в турнире «Самый сильный человек планеты» Бьернссон до сих пор не побеждал.
Напомним, среди обладателей этого титула есть и украинец Василий Вирастюк (2004 год).
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