Происшествия

Майский град прошел в Черкассах и Одессе (фото, видео)

В Черкассах за прошедшие сутки прошли сильные ливни с градом, которые также сопровождались порывами ветра. В сети появились фото и видео разгула стихии.

Сильный град прошел и в Одессе. Как сообщают Подробности, первыми начало заливать жителей Суворовского района. Затем, пройдя над акваторией, дождь пошел в центре Одессы.

Град в Одессе

В понедельник, 7 мая, град ожидается также в Днепропетровской, Сумской Полтавской и Харьковской областях.

Напомним, 7 мая синоптики спрогнозировали погоду на ближайшие дни.