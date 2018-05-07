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Происшествия

Майский град прошел в Черкассах и Одессе (фото, видео)

10:21 7 мая 2018   183
Град в руках
Инф. «ФАКТОВ»

В Черкассах за прошедшие сутки прошли сильные ливни с градом, которые также сопровождались порывами ветра. В сети появились фото и видео разгула стихии.

Сильный град прошел и в Одессе. Как сообщают Подробности, первыми начало заливать жителей Суворовского района. Затем, пройдя над акваторией, дождь пошел в центре Одессы.

Град в Одессе

В понедельник, 7 мая, град ожидается также в Днепропетровской, Сумской Полтавской и Харьковской областях.

Напомним, 7 мая синоптики спрогнозировали погоду на ближайшие дни.

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