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Получателей субсидий обязали декларировать всех членов семьи
В Минсоцполитики, с 1 мая 2018 года изменившим форму декларации о доходах для получении субсидии, разъяснили, по каким правилам теперь компенсируют затраты семьям, где один из ближайших родственников фактически проживает отдельно.
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«Есть немало семей, в которых человек прописан по одному адресу, а жена и дети — по другому. К примеру, муж работает, жена — в декретном отпуске или вообще не работает. Ранее таким семьям, с учетом того, что супруга зарегистрирована с детьми в доме одна, предоставлялась большая субсидия. Доходы мужа не учитывались, но деньги ежемесячно приносил в эту семью именно он», — говорится в сообщении, размещенном на страничке правительственного портала в Facebook.
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По новым правилам, теперь декларировать необходимо доходы всех членов семьи (мужа, жены и несовершеннолетних детей), даже тех, которые зарегистрированы по другим адресам. При этом нужно принять во внимание, что социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания по адресу домохозяйства на таких лиц (не зарегистрированных) не рассчитываются.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцам выплатят «живые деньги» за сэкономленные газ и электроэнергию.
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