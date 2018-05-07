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На Львовщине возмущенные пассажиры заблокировали движение поездов (видео)

11:39 7 мая 2018   169
На Львовщине возмущенные пассажиры заблокировали железнодорожные пути (видео)
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 7 мая, пассажиры перекрыли железнодорожный путь на железнодорожной станции в Пустомытах Львовской области, протестуя против того, что не смогли сесть в электричку. Об этом сообщает «Варта1».

Отмечается, что на рейс подали 4 вагона, и от станции «Дрогобыч» свободных мест в поезде не оказалось. Не сумев даже попасть внутрь вагонов, возмущенные люди перекрыли дорогу и остановили движение поезда.

Сейчас движение поездов в этом направлении приостановлено.

Аналогичная ситуация сложилась 27 апреля во Львове на железнодорожной станции Скнилов — там две сотни человек перекрыли движение электропоезда сообщением «Львов-Мукачево». Им также не хватило мест в вагонах электропоезда.

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