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Нормандский формат без Путина: Порошенко едет в Германию
Президент Украины Петр Порошенко 9−10 мая посетит с визитом Германию.
«В рамках программы визита запланированы трехсторонние переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентам Франции Эммануэлем Макроном, а также встреча с президентом Европейского Совета Дональдом Туском», — сообщают в Администрации президента Украины.
Сообщается, что Петр Порошенко примет участие в мероприятиях в рамках ежегодной церемонии вручения премии «Карла Великого», которую в этом году удостоен французский лидер.
Эта престижная европейская премия за вклад в объединение Европы присуждается ежегодно с 1950 года германским городом Ахен. В 2013 году ее вручили президенту Литвы Дале Грибаускайте, в 2000 году — 42-му президенту США Биллу Клинтону, а годом ранее — премьер-министру (1997 — 2007 гг.) Великобритании Тони Блэру.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», встреча президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и Президента Франции Эммануэля Макрона состоится в Ахене (Германия) 10 мая.
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“ Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...”