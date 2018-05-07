Политика

Нормандский формат без Путина: Порошенко едет в Германию

Президент Украины Петр Порошенко 9−10 мая посетит с визитом Германию.

«В рамках программы визита запланированы трехсторонние переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентам Франции Эммануэлем Макроном, а также встреча с президентом Европейского Совета Дональдом Туском», — сообщают в Администрации президента Украины.

Сообщается, что Петр Порошенко примет участие в мероприятиях в рамках ежегодной церемонии вручения премии «Карла Великого», которую в этом году удостоен французский лидер.

Эта престижная европейская премия за вклад в объединение Европы присуждается ежегодно с 1950 года германским городом Ахен. В 2013 году ее вручили президенту Литвы Дале Грибаускайте, в 2000 году — 42-му президенту США Биллу Клинтону, а годом ранее — премьер-министру (1997 — 2007 гг.) Великобритании Тони Блэру.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», встреча президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и Президента Франции Эммануэля Макрона состоится в Ахене (Германия) 10 мая.

