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В Москве началась четвертая инаугурация Путина (видео)
В понедельник, 7 мая, в полдень в Кремле состоится инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина. Это уже четвертая подобная церемония в его политической карьере.
Четкого сценария проведения инаугурации нет. Каждый раз Кремль вносит какие-то изменения. В российской конституции прописан только текст присяги, которую приносит вступающий в должность президент.
С 09.00 утра 7 мая центр Москвы уже перекрыт. Об этом жителей и гостей столицы предупреждали заранее. Ограничения будут действовать до 15.00, хотя сама инаугурация займет не более 50 минут. Ожидается, что после принесения присяги и короткого выступления, Владимир Путин выйдет на Соборную площадь, где его ожидают волонтеры, принимавшие наиболее активное участие в предвыборной кампании.
Точно известно, что Путин не будет в этот раз совершать проезд по Москве, как это делалось прежде. Видимо, в Кремле хорошо запомнили едкую критику, звучавшую в соцсетях и СМИ шесть лет назад, когда Владимир Владимирович ехал на инаугурацию по пустым улицам российской столицы.
В этот раз Путина провезут в лимузине по территории Кремля — от здания, где находится его рабочий кабинет, до Большого Кремлевского дворца. Там он, по традиции, пройдет через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский зал, где уже установлена невысокая трибуна и приготовлены атрибуты государственной власти.
В отличие от многих других стран в России президент приносит присягу, положив руку не на Библию, а на конституцию. Тем самым подчеркивается, что Российская Федерация является светским государством.
В Большом Кремлевском дворце уже собрались приглашенные. Ждут президента. Кстати, на инаугурацию прибыл сенатор-миллиардер Сулейман Керимов, который находится под следствием во Франции. Французские власти разрешили ему несколько дней назад отправиться в Москву по личным причинам. Оказавшись в российской столице, Керимов неожиданно почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Российские врачи рекомендовали ему воздержаться от стрессов. Внезапное недомогание помешало Керимову вернуться во Францию, но не помешало присутствовать на инаугурации Путина.
Видеотрансляция инаугурации с комментариями.
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“ Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»”