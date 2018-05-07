Украина

Одной из участниц нападения на «киборга» Вербича сообщено о подозрении

Как сообщает столичная прокуратура, одной из участниц нападения на защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича сообщено о подозрении.

«В понедельник, 7 мая, Киевская городская прокуратура № 7 сообщила о о подозрении 25-летней женщине, которая в группе с другими злоумышленниками совершила нападение на участника АТО в Киеве на Подоле 2 мая 2018. Сотрудники службы безопасности задержали ее в Харькове», — информируют в пресс-службе.

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Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

В настоящее время готовится ходатайство об избрании ей меры пресечения, устанавливаются другие участники преступной группы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Миротворец» идентифицировал одну из нападавших на «киборга» Вербича.