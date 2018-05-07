Украина

«Реабилитация и восстановление доброго имени миллионов и миллионов жертв репрессий советского режима — обязанность поколений, которые уже не застали ужасы тоталитарной диктатуры времен СССР», — заявил народный депутат, председатель Комитета ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков, комментируя подписание Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917−1991 годов».

Как отметил Третьяков, «кроме четких определений, кто из осужденных и при каких обстоятельствах во времена Советского Союза может быть реабилитированным, законопроектом создается Национальная комиссия по реабилитации при Украинском институте национальной памяти».

На этот коллегиальный орган будут возложены полномочия о признании лиц реабилитированными. В ее состав будут включены представители МВД, Генпрокуратуры, Уполномоченного по правам человека, и процедура реабилитации будет учитывать все обстоятельства совершения репрессии против конкретного лица.

«В 2015 году был принят Закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов. Им было признано, что коммунистический режим в 1917—1991 годов был преступным и осуществлял политику государственного террора. Новый закон, который касается реабилитации — это следующий важный шаг. Невинные жертвы кровавого террора должны быть оправданы не только в глазах потомков, но и юридически. Вместе с тем, хочу отметить, что Комиссия не будет пересматривать уголовные дела, но будет выносить взвешенные и объективные решения, в случае если все данные будут свидетельствовать о том, человек подвергся репрессиям», — подчеркнул народный депутат.

В свою очередь заместитель председателя Комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Юрий-Богдан Шухевич, в прошлом политзаключенный и диссидент, который отбыл и тюрьмах и в ссылке 35 лет, отметил, что «новый закон — продукт системной и совместной работы Комитета и Украинского института национальной памяти».

«Еще с 2014 года я начал инициировать полную реабилитацию всех незаконно репрессированных. Затем при нашем Комитете была создана рабочая группа по наработке изменений в закон. Движущей силой для его принятия стал председатель нашего Комитета Александр Третьяков, который активно и настойчиво поддерживал и лоббировал его прохождения в парламенте. Наиболее дискуссионным вопросом стала необходимость коррекции норм действующего на то время закона, делавших невозможной реабилитацию борцов за независимость Украины, которые вели, в том числе вооруженную борьбу против советского тоталитарного режима», — заявил он.

По словам Шухевича, лично для него, этот закон — подарок судьбы. «Я счастлив, что мы сделали еще один шаг к устранению исторической, правовой и социальной несправедливости по отношению ко всем борцов за независимость Украины», — подчеркнул он.