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Украина

Студентов с оккупированных территорий зачислят в вузы зашифровано

12:19 7 мая 2018   196
Студентов с оккупированных территорий зачислят в вузы зашифровано
Инф. «ФАКТОВ»

Фамилии поступающих с аннексированного Россией Крыма и оккупированных районов Донбасса в приказах о зачислении в учреждения высшего образования зашифруют, сообщает Радио Свобода.

Ссылаясь на информацию Министерства образования и науки Украины, сообщается, что такое решение принято в целях безопасности абитуриентов. А фонде «Открытая политика» объяснили, что фамилии поступающих шифровали и в 2017 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Минобразование решило не тестировать будущих первоклашек.

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