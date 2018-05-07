Студентов с оккупированных территорий зачислят в вузы зашифровано

Украина

Фамилии поступающих с аннексированного Россией Крыма и оккупированных районов Донбасса в приказах о зачислении в учреждения высшего образования зашифруют, сообщает Радио Свобода.

Ссылаясь на информацию Министерства образования и науки Украины, сообщается, что такое решение принято в целях безопасности абитуриентов. А фонде «Открытая политика» объяснили, что фамилии поступающих шифровали и в 2017 году.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Минобразование решило не тестировать будущих первоклашек.