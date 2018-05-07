Происшествия

Вошел в подбородок и вышел через рот: шестилетний мальчик напоролся на металлический штырь (фото)

Жуткий случай произошел в Кременце Тернопольской области. Шестилетний мальчик, катаясь на велосипеде, напоролся на металлический штырь, который пробил малышу подбородок и вышел через рот. Ребенок выжил чудом. Об этом «ФАКТАМ» рассказал начальник отдела агитационно-пропагандистской работы ГСЧС в Тернопольской области Сергей Данилин.

«Мальчик катался на велосипеде по тротуару. Спрыгивая, он зацепился ногой за педаль и упал прямо на металлический штырь забора. Упал подбородком. Штырь вышел у ребенка через рот. Мама мальчика тут же вызвала «скорую» и спасателей. Несколько минут малыш, истекая кровью, буквально висел на заборе.

Спасатели прибыли на место чрезвычайного происшествия в кратчайшее время. Оценили ситуацию, обрезали под подбородком ребенка штырь. Вытаскивать его изо рта на месте не решились даже прибывшие медики.

Это ЧП случилось в 20.30. Примерно в 23.00 введенному в медикаментозный сон мальчику удалили остатки штыря. Операцию делала бригада медиков, прибывшая из Тернополя.

Мы звонили в больницу и интересовались здоровьем малыша. Он пока в реанимации в Тернополе. Но опасность, слава Богу, миновала. Скоро мальчика переведут в обычную палату. С ним будет работать челюстно-лицевой хирург".

«Я мама этого ребеночка, — написала в группе „Типичный Кременец“ мама малыша Виктория Данилюк. — Хочу поблагодарить всех, что молитесь за моего Вовчика. Он в реанимации, но его состояние стабильное. Спасибо медикам, МЧС-никам, а особенно Господу Богу, что сберег жизнь моего ребенка».

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Фото из группы «Типичный Кременец» в Facebook