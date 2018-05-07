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На Николаевщине муж хотел подорвать жену снарядом времен Второй мировой войны (фото, видео)
Трагедия едва не разыгралась в доме семьи, проживающей в пгт Доманевка на Николаевщине. После скандала, устроенного гражданским супругом, 40-летняя женщина сообщила в местное отделение полиции о том, что он угрожал применить против нее… артиллерийский снаряд.
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Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, группа оперативников немедленно отправилась на место и, получив разрешение хозяйки осмотреть территорию домовладения, нашла в сарае тот самый снаряд, как оказалось, времен Второй мировой войны. Мужчина объяснил, что нашел его еще в 2014 году в поле на окраине одного из сел района и принес домой «на всякий случай».
Специалисты взрыво-технической службы полиции обезвредили снаряд путем контролируемого подрыва (на видео).
Сам же дебошир, хранивший снаряд, находится под следствием.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в одном из районов Киева прогремел взрыв, пострадал мужчина.
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