Супрун рекомендовала украинцам бороться со "стрессом понедельника" при помощи медитации

Здоровье

Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Уляна Супрун назвала понедельник «дополнительным стрессом» и призвала украинцев заняться медитацией. Об этом г-жа Супрун написала на своей странице в Facebook.

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«Понедельник может быть дополнительным стрессом для всех — множество дел, новые задачи, важные встречи. Если вы сегодня или в другие дни чувствуете себя беспокойно, забываете мелочи, немного раздражительны — не переживайте, это обычные вещи, которые время от времени случаются с каждым человеком. Иногда все мы испытываем стресс. Однако, если это состояние продолжается постоянно, он начинает угрожать вашему здоровью», — написала чиновница.

По мнению Супрун, перегрузка на работе, проблемы в семье или иные проблемы, которые начинают случаться ежедневно, могут приводить к хроническому стрессу. Если изо дня в день находиться в таком состоянии — это начинает влиять на работу мозга.

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Поэтому справляться со всем подобными сложностями и.о. министра советует с помощью такого «мощного оружия», как медитация и простые физические упражнения".

«Выбирайте любую активность, которая вам по душе и сделайте ее регулярной частью вашей жизни», — написала преисполненная оптимизмом Ульяна Супрун.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Супрун рассказала украинцам, стоит ли бояться остеохондроза.