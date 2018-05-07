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Вор расплакался: в украденном сейфе оказалось… 410 гривен (фото)
Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Харькова, 7 мая около 4 часов утра полицейские получили сигнал от охранника автостоянки «Сосновая горка» о том, что неизвестный украл из сторожки сейф. А вскоре патрульный экипаж, проезжая по улице Клочковской, на которой находится автостоянка, обратили внимание на человека с тяжелым мешком за плечами. Они хотели остановить его для проверки личности, но мужчина начал убегать. Впрочем, полицейские быстро его настигли. В мешке оказался сейф, судя по описанию, украденный с автостоянки. Полисмены передали задержанного сотрудникам следственно-оперативной группы.
У вора, пишет на своей страничке в Facebook бывшая сотрудница патрульной полиции Ляна Теремкова, случился шок, когда он узнал, сколько денег было в сейфе. «Вор стырил сейф, надеялся на огромную сумму денег в нем! Убегал от копов, думая, что купит себе квартиру, машину, „айфон“, а в сейфе всего-то оказалось 410 гривен. Вор плакал, когда узнал, какую сумму денег он стырил. Вместо перчаток натянул на руки носки. Почему натянул балаклаву, а не трусы, выясняет полиция».
«Сам сейф стоит намного дороже», — иронизируют по поводу «кражи века» пользователи социальных сетей.
Кстати, автостоянка не была оборудована видеокамерой.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве у бизнесмена прямо возле банка похитили портфель, в котором находилось около 50 тысяч гривен.
Фото патрульной полиции Харькова
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