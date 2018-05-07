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Спорт

Арсен Венгер подарил на прощание свой галстук маленькому болельщику «Арсенала» (видео)

13:07 7 мая 2018   61
Арсен Венгер подарил на прощание свой галстук маленькому болельщику «Арсенала» (видео)
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Знаменитый французский тренер Арсен Венгер, который после 22 лет работы покидает пост наставника лондонского «Арсенала», триумфально попрощался с болельщиками команды. В последнем домашнем матче под началом 68-летнего специалиста «канониры» разгромили в рамках премьер-лиги «Бернли» — 5:0 (лондонцы досрочно финишировали лишь на шестом месте).

После матча Арсен Венгер увидел на трибуне мальчика с плакатом «Арсен, могу ли я получить твой галстук?» и к восторгу публики сделал семилетнему фанату памятный подарок.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Атлетико» испортил Арсену Венгеру юбилей.


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