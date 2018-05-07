Арсен Венгер подарил на прощание свой галстук маленькому болельщику «Арсенала» (видео)

Спорт

Знаменитый французский тренер Арсен Венгер, который после 22 лет работы покидает пост наставника лондонского «Арсенала», триумфально попрощался с болельщиками команды. В последнем домашнем матче под началом 68-летнего специалиста «канониры» разгромили в рамках премьер-лиги «Бернли» — 5:0 (лондонцы досрочно финишировали лишь на шестом месте).

После матча Арсен Венгер увидел на трибуне мальчика с плакатом «Арсен, могу ли я получить твой галстук?» и к восторгу публики сделал семилетнему фанату памятный подарок.

A class act to the end.

Arsène Wenger hands his tie to a young #Gunner as he says goodbye. #MerciArsene pic.twitter.com/MvdRJ2pPKo — TouchofÖzil (@Touchofozil) 6 de maio de 2018

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Атлетико» испортил Арсену Венгеру юбилей.



