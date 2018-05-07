Звезда «Секса в большом городе» Кристин Дэвис усыновила второго ребенка (фото)

Шоу-бизнес

Звезда телесериала «Секс в большом городе» Кристин Дэвис снова стала мамой. 53-летняя актриса усыновила мальчика, чье имя и происхождение пока не разглашается. Об этом сообщил в Facebook журналист Марк Малкин, поздравивший Дэвис с пополнением семейства.

В 2011 году актриса, которая никогда не была замужем, в одиночку удочерила темнокожую девочку Джемму, которой сейчас уже семь лет.

После победы на выборах Дональда Трампа Кристин, которая является его противницей, рассказала о своих страхах в отношении будущего своей дочери, которая может столкнуться с проявлениями расизма.

«Я белая, и всегда жила, пользуясь привилегиями белых… Пока у вас нет ребенка (сердце которого — это твое собственное сердце, бьющееся снаружи и это сердце бьется в коричневом теле), вы не видите людей, которые активно выступают против твоего ребенка… Это наполняет меня ужасом… Я всегда говорю ей, что ее курчавые волосы — красивые, что ее черная кожа — красивая. Ты — красивая, ты — могущественная, ты — богиня», — говорила актриса в одном из интервью.