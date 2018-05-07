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Стала известна причина отмены запрета на поездки украинских спортсменов в Россию
Министерство молодежи и спорта Украины не будет финансировать поездки спортсменов на соревнования в России. Об этом глава ведомства Игорь Жданов написал в Facebook.
«Министерство не потратит ни одной гривни из средств налогоплательщиков на визиты атлетов в Россию. Государственных призовых выплат за победы на таких состязаниях не будет. Все предупреждены, что поездки в Россию нежелательны», — сообщил министр.
Тем не менее запретить спортсменам ехать в ту или иную страну в правительстве не могут, если конечно они не являются действующими военнослужащими.
«Есть отдельная категория украинских атлетов — спортсмены-военнослужащие ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и другие. Они потенциально являются главной мишенью ФСБ во время поездок в РФ и должны действовать в соответствии с приказами своего военного руководства», — объяснил Жданов.
Напомним, в середине марта министерство молодежи и спорта отказалось от всех соревнований в России. Уже в апреле стало известно, что действие распоряжения о запрете отменено.
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