В Николаеве суд арестовал «смертельно больного» местного жителя (фото)

Происшествия

Громкое дело

28-летний Александр Казаров (имя изменено) — скандально известный в Николаеве представитель цыганской диаспоры, совершивший в 2011 году смертельное ДТП. Тогда, будучи за рулем автомобиля, он сбил 20-летнюю Юлию Каланчеву и скрылся с места происшествия. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. У нее осталась годовалая дочка. Казаров скрывался от следствия и был объявлен в розыск. После задержания и ареста суд приговорили его к шести годам лишения свободы с выплатой компенсации семье потерпевшей в сумме почти 250 тысяч гривен. Суд также лишил его права управлять транспортом. Интересно, что этот приговор вынес судья Андрей Рудяк, который ныне находится в международном розыске за организацию заказного убийства своей мачехи.

Однако в Дарьевской исправительной колонии Херсонской области Казаров находился всего пару месяцев. В июле 2012 года судья Белозерского районного суда вынес постановление о невозможности пребывания осужденного в местах лишения свободы, поскольку врачи диагностировали у Казарова неизлечимую опухоль головного мозга. «Состояние средней тяжести, ближе к тяжелому. Постоянная слабость, постоянные потери сознания, общаться с ним было очень трудно в результате его заболевания. Он должен лечиться только в институте НИИ нейрохирургии города Киева», — заявлял руководитель межобластной многопрофильной больницы при Дарницкой исправительной колонии Юрий Филимонов.

Это дело получило в регионе широкий резонанс. Многие усмотрели в происшедшем явное проявление коррупции. А родственники Казарова открыто говорили о своих «могущественных связях».



* У погибшей Юлии Каланчевой осталась годовалая дочь

После выхода на свободу «смертельно больного» парня с десяток раз задерживали полицейские за управление автомобилем без документов и в состоянии опьянения. При этом молодой человек совершил еще несколько ДТП. Правоохранители утверждают, что виновник аварий находился под воздействием наркотиков. Тем не менее проходить алкотест он отказывался и чудесным образом оставался безнаказанным. Дальше составления админпротоколов дело не шло.

Судя по выложенным Казаровым в социальных сетях фотографиям, тяжелый недуг и отсутствие водительского удостоверения не мешали ему ездить по стране на автомобиле, посещать ночные клубы и вести довольно активный отдых, при этом нигде не работая. В 2012 году парня заметили даже среди болельщиков чемпионата Европы по футболу.



* Это фото парень сделал во время Евро-2012

Кстати, автомобиль Mercedes, который был судом конфискован у Казарова и помещен на штрафплощадку, оттуда загадочным образом исчез.

Вопросы о подобном бепределе со стороны отдельно взятого члена общества, несущего явную угрозу окружающим, журналисты регулярно задавали руководителям правоохранительных органов Николаевщины. Ответы были однотипны: мол, есть решение суда о невозможности отправить Казарова в тюрьму, а прокурор Николаевской области Тарас Дунас завлял о том, что не будет проверять законность установления осужденному диагноза.



* Автомобиль Mercedes, конфискованный у виновника аварии и загадочным образом исчезнувший со штрафплощадки

И вот на днях дело приняло новый оборот. Прокуратура объявила Казарову подозрение по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим наказание за неисполнение решения суда в части выплаты по гражданскому иску потерпевших, а также за управление автомобилем без водительских документов. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

На избрание меры пресечения Казарову в Центральном суде Николаева ушло четыре дня. Подозреваемого защищают два адвоката. А в судебное заседание, кроме участников судебного процесса с обеих сторон и их родственников, пришли около полусотни представителей общественности, националистических организаций.



* Подозреваемый и адвокаты

Обстановка в зале суда была накалена до предела. Процесс получил широкий резонанс. Следственный судья Светлана Скрипченко многократно делала замечания присутствующим за реплики и пререкания. Казарову даже вызывали «скорую», однако прибывшие медики констатировали, что парень находится в удовлетворительном состоянии.

Во время процесса прокурор не смогла доказать, что Александр Казаров управлял транспортным средством без водительского удостоверения, поскольку указанный протокол патрульной полиции еще не рассматривался судом. А что касается невозмещения материального и морального ущерба пострадавшим в результате смертельного ДТП с участием Александра Казарова суд, проанализировав доказательства стороны обвинения и ряд документов, предоставленных стороной защиты, пришел к выводу об обоснованности подозрения в этой части. Кроме того, судом установлены следующие риски: то, что подозреваемый может скрыться от следствия и суда, может оказывать влияние на свидетелей и способен совершить очередное уголовное преступление.

Учитывая все это, Александру Казарову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 25 июня 2018 года с возможностью внесения залога в сумме 650 тысяч гривен.

Решение отправить «смертельно больного» в СИЗО стало явной неожиданностью и для Казарова, и для его родственников. В коридоре парень даже попытался «упасть в обморок», однако был закован в наручники и сопровожден в автозак. Общественники устроили подследственному «коридор позора».

Родственники подозреваемого уже заявили о том, что подадут апелляцию, так как считают, что судебное решение принято под давлением. А отец Казарова в очередной раз напомнил о своих «связях».

Происшедшее активно комментируют в соцсетях. Как и то, что под документами о досрочном освобождении Казарова из колонии стоят подписи многих должностных лиц, занимающих свои посты и сегодня. И в случае, если имела место фальсификация «смертельного» диагноза, дело может приобрести не менее резонансное продолжение.