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В центре Киева обстрелян внедорожник бизнесмена, снабжающего смазкой полицию
В ночь на понедельник в центре столицы неизвестные расстреляли внедорожник Infiniti. Поврежденное лобовое стекло автомобиля, припаркованного неподалеку от дома на улице Цитадельной, утром обнаружил владелец — столичный бизнесмен, сообщили «ФАКТАМ» в полиции Киева.
Выстрелов никто не слышал. Кроме лобового стекла, повреждены сиденья и салон иномарки. Следственно-оперативная группа изъяла четыре пули, которые сейчас исследуют эксперты. В поисках свидетелей стрельбы правоохранители опрашивают местных жителей. Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.
По данным «Страна.ua», владелец обстрелянного Infiniti — Вадим Берман, директор и соучредитель ООО «ТД Весма», занимающейся торговлей горюче-смазочными материалами (ГСМ). В последние годы эта фирма неоднократно выигрывала тендеры на поставку ГСМ для Нацполиции и автобазы Госуправления делами.
Среди версий следствия — как хулиганство, так и предупреждение от конкурентов. Не исключена и месть бывших подчиненных владельца автомобиля.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве при взрыве гранаты в автомобиле погиб 45-летний журналист Виталий Кукса.
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“ Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.”