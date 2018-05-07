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Сергей Шнуров троллит Путина: «Вова, как основа»

13:36 7 мая 2018   46
Сергей Шнуров троллит Путина: «Вова, как основа»
Инф. «ФАКТОВ»

Российский музыкант, лидер группы «Ленинград» отозвался на четвертую инаугурацию президента РФ Владимира Путина, опубликовав в своем Instagram стихотворение «Вова, как основа»:

Вы не видели где Вова?
Вышел? Нет, как раз пришёл!
Вова к нам вернулся снова,
Чтобы было хорошо!
Без него никак не можно!
Это факты, а не лесть!
Вкус теряется пирожных,
Если без него их съесть.
Всех изданий заголовки,
Затрубят на зависть Басте, — «Если где-то нету Вовки,
Там случается несчастье!» Посмотрел на нас всех строго.
Вспыхнул свет паникадил.
Он вернулся! Слава Богу!
А точней — не уходил.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на свою инаугурацию Путин не опоздал.

Фото из Insagram Сергея Шнурова

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