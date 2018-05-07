- 13:45 Желавшая похудеть «живая кукла» едва не умерла после удаления части желудка и 120 см кишечника
- 13:44 Минюст назвал компании, накопившие самые большие долги по зарплате
- 13:44 В Украине определили ТОП-10 популярных сайтов: среди них только одна соцсеть
- 13:41 Школьник зарезал младшего товарища на проводах в армию
- 13:39 Скончался известный итальянский кинорежиссер Эрманно Ольми
- 13:36 Сергей Шнуров троллит Путина: «Вова, как основа»
- 13:25 В центре Киева обстрелян внедорожник бизнесмена, снабжающего смазкой полицию
- 13:17 Стала известна причина отмены запрета на поездки украинских спортсменов в Россию
- 13:07 Арсен Венгер подарил на прощание свой галстук маленькому болельщику «Арсенала»
- 13:06 Звезда «Секса в большом городе» Кристин Дэвис усыновила второго ребенка
Сергей Шнуров троллит Путина: «Вова, как основа»
Российский музыкант, лидер группы «Ленинград» отозвался на четвертую инаугурацию президента РФ Владимира Путина, опубликовав в своем Instagram стихотворение «Вова, как основа»:
Вы не видели где Вова?
Вышел? Нет, как раз пришёл!
Вова к нам вернулся снова,
Чтобы было хорошо!
Без него никак не можно!
Это факты, а не лесть!
Вкус теряется пирожных,
Если без него их съесть.
Всех изданий заголовки,
Затрубят на зависть Басте, — «Если где-то нету Вовки,
Там случается несчастье!» Посмотрел на нас всех строго.
Вспыхнул свет паникадил.
Он вернулся! Слава Богу!
А точней — не уходил.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на свою инаугурацию Путин не опоздал.
Фото из Insagram Сергея Шнурова
влажность:
давление:
ветер:
“ Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил. ”