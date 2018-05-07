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Школьник зарезал младшего товарища на проводах в армию
Задержан 16-летний житель Петропавловской Борщаговки Киевской области, который на проводах друга в армию зарезал своего 15-летнего товарища.
Проводы отмечали компанией в одном из кафе села под Киевом. Около полуночи двое провожавших друга школьников поссорились и устроили возле кафе драку. Старший товарищ достал раскладной нож и ударил младшего в грудь. Окружающие попытались оказать первую помощь, но парень умер до приезда «скорой».
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Открыто уголовное производство по факту убийства. В настоящее время готовится объявление о подозрении и избрание меры пресечения. Нож, которым подросток нанес смертельное ранение, изъят. Причина драки пока устанавливается, рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации Киевского областного главка полиции Николай Жукович.
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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Мелитополе трое подростков взорвали в парке дерево, заложив в дупло самодельное взрывное устройство.
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