Скончался известный итальянский кинорежиссер Эрманно Ольми

Культура

В понедельник, 7 мая, в Италии в возрасте 86 лет скончался всемирно известный кинорежиссер Эрманно Ольми. Как сообщает агентство ANSA, он умер после продолжительной болезни в больнице.

Эрманно Ольми считается одним из ярких представителей итальянского неореализма. В своих фильмах он чаще всего снимал непрофессиональных актеров. Начинал свою карьеру как документалист. При этом у Ольми не было никакого опыта и специального образования.

Первый игровой фильм режиссера вышел в 1959 году. Это была драма о жизни простых итальянцев «Время остановилось».

В 1978 году картина Ольми «Дерево для башмаков» получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского международного кинофестиваля. Через десять лет его фильм «Легенда о святом пропойце» удостоилась главного приза Венецианского международного кинофестиваля. В 2008 году там же в Венеции ему вручили почетного «Золотого льва».

Последний фильм Эрманно Ольми вышел в 2014 году. Это была картина «Вернутся зеленые луга».

Режиссер был женат на актрисе Лоредане Детто, которая сыграла в его фильме «Вакантное место» в 1961 году.

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