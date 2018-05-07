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Скончался известный итальянский кинорежиссер Эрманно Ольми
В понедельник, 7 мая, в Италии в возрасте 86 лет скончался всемирно известный кинорежиссер Эрманно Ольми. Как сообщает агентство ANSA, он умер после продолжительной болезни в больнице.
Эрманно Ольми считается одним из ярких представителей итальянского неореализма. В своих фильмах он чаще всего снимал непрофессиональных актеров. Начинал свою карьеру как документалист. При этом у Ольми не было никакого опыта и специального образования.
Первый игровой фильм режиссера вышел в 1959 году. Это была драма о жизни простых итальянцев «Время остановилось».
В 1978 году картина Ольми «Дерево для башмаков» получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского международного кинофестиваля. Через десять лет его фильм «Легенда о святом пропойце» удостоилась главного приза Венецианского международного кинофестиваля. В 2008 году там же в Венеции ему вручили почетного «Золотого льва».
Последний фильм Эрманно Ольми вышел в 2014 году. Это была картина «Вернутся зеленые луга».
Режиссер был женат на актрисе Лоредане Детто, которая сыграла в его фильме «Вакантное место» в 1961 году.
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