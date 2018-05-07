Минюст назвал компании, накопившие самые большие долги по зарплате

Деньги

Министр юстиции Украины Павел Петренко опубликовал в Facebook список из трех компаний, возглавляющих список должников по выплате заработной платы.

Список возглавляет Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, которое задолжало своим сотрудникам 74 млн гривен.

Долги судостроительного завода имени 61 Коммунара по выплате зарплаты оказались вдвое меньше — составляют 30,1 млн гривен, а на третьей строчке неофициального антирейтинга оказался футбольный клуб «Металлист». Здесь долги по выплатам зарплаты составили 28,6 млн гривен.

Напомним, Госстат определил самую высокооплачиваемую профессию в Украине.

