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В Украине определили ТОП-10 популярных сайтов: среди них только одна соцсеть
В апреле 2018 года социальная сеть Facebook.com стала единственной соцсетью, вошедшей в ТОП-10 по популярности среди интернет-сайтов в Украине. Об этом свидетельствуют данные исследования Kantar TNS CMeter, проведенного компанией Kantar TNS.
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Так, Facebook.com занимает третье место с охватом аудитории 65,38%. Лидируют же интернет-поисковик Google.com с охватом в 98,18%, и Youtube.com с 80,1% охватом аудитории.
При этом следует отметить, что запрещенные весной 2017 года в Украине российские интернет-сервисы и социальные сети имеют достаточный потенциал для попадания в ТОП-25 популярных сайтов: Vk.com (29,98%) — 11 место, Yandex.ua (22,89%) — 13 место, Mail.ru (20,74%) — 14 место, и Odnoklassniki.ru (15,86%) — 23 место.
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Напомним, что данные Kantar TNS CMeter получены при опросе desktop интернет-пользователей в возрасте 14−70 лет. Исследование CMeter объединяет данные из 3-х источников: Site-centric- счетчики, интегрированные в сайты. На данный момент в измерении есть около 250 сайтов, из них около 30 с фиксацией видео. Frame-centric- счетчики установлены не на сайте, а в фрейме баннерной сети.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Facebook-охват украинских пользователей оказался одним из самых низких в Европе.
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