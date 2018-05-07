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Украина

Боевики хотят устроить украинским бойцам кровавый День победы, — штаб

13:59 7 мая 2018   526
Боевики
Инф. «ФАКТОВ»

В командовании операции Объединенных сил (ООС) располагают информацией о подготовке боевиками провокаций на 9 мая на линии столкновения. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель командующего Объединенными силами Валерий Залужный, информирует Интерфакс-Украина.

При этом он заверил, что военные готовы к любому развитию ситуации.

«9 мая остается той датой, когда противник будет использовать все имеющиеся силы и средства, чтобы спровоцировать ситуацию — как на территории, где продолжается мирная жизнь, так и на линии соприкосновения», — сообщил он.

Также на брифинге сообщили подробности смертельного подрыва украинских военных на Донбассе 6 мая. По словам Залужного, украинские военные проводили патрулирование для выявления диверсионно-разведывательных групп противника.

«Боевая машина была подорвана. Личный состав принял бой. После короткого боевого столкновения ДРГ, которая действовала в промежутке между опорными пунктами, отступила в сторону своих позиций. Трое боевиков были уничтожены. Следы крови, оставленные на месте боестолкновения, свидетельствуют о том, что у противника также были раненые», — отметил Залужный.

Он также уточнил, что в результате подрыва фугаса и деформации БМП на месте погиб механик-водитель.

Напомним, за минувшие сутки, 6 мая, в зоне боевых действий увеличилось количество вооруженных провокаций со стороны боевиков.

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