Украина

В Киеве вход на выставку тюльпанов стал бесплатным из-за жары

Необычайно теплая погода в столице внесла коррективы в работу выставки тюльпанов, которая проходит на Певческом поле. Так, с 7 мая вход на выставку будет бесплатным, чтобы как можно больше киевлян и гостей столицы успели увидеть цветущие композиции.

Читайте также: На столичном Певческом поле покажут композицию из 250 тысяч тюльпанов

«Тюльпаны — весенние цветы, которые быстро распускаются во время аномальной жары и также быстро опадают. Тюльпаны для выставки „Вокруг света“ были высажены еще в октябре прошлого года, поэтому организатором просто не удалось предугадать погоду в апреле-мае текущего года. Было аномально жарко!»,— говорит Денис Погорелко, соорганизатор выставки, руководитель компании Grand Event.

Выставка работает с 10:00 до 21:00 и находится по адресу ул. Лаврская, 33.

Читайте также: Как будут выглядеть цветочные часы на аллее Героев Небесной Сотни в столице

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», выставка тюльпанов «Вокруг света» открылась 27 апреля на территории парка Певческое поле. Посетителям мероприятия предлагают отправиться в кругосветное путешествие по самым популярным уголкам мира. Для масштабного обустройства клумб было подготовлено 13 млн. тюльпанов, выращенных в оранжереях Печерского района. Кроме цветочных экспозиций на 3700 м ² парка, на территории организованы веревочный парк, всесезонная тюбинг горка, караоке, детский парк аттракционов, гастрономическая зона, вечерняя лаунж- зона, эко-ярмарка, тематические мероприятия и многое другое.