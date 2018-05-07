Финал Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» будет судить директор мясокомбината

Спорт

Европейский футбольный союз обнародовал фамилию арбитра, которому доверили 26 мая на киевском «Олимпийском» судить финальный поединок Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем». Команды Зинедина Зидана и Юргена Клоппа выведет на поле 45-летний Милорад Мажич из Сербии.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, рефери будут помогать его соотечественники Милован Ристич и Далибор Джурджевич. Четвертым судьей назначен француз Клемен Турпен (тот самый который в недавнем полуфинале Лиги Европы отправил на трибуну главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне), дополнительные помощники арбитра — Ненад Джокич и Данило Груич из Сербии.

Милорад Мажич родился 23 марта 1973 года в югославском городе Врбас. Он начинал карьеру профессионального футболиста, но в связи с тяжелой травмой решил в 1996 году стать арбитром. В элите сербского футбола работает с 2005 года, рефери ФИФА — с 2009-го.

Самыми заметными достижениями в карьере серба являются четвертьфинал Лиги чемпионов «Атлетико» — «Реал» (0:0 в 2015-м), а также два полуфинала Лиги Европы — «Валенсия» — Севилья" (3:1 в 2014-м) и «Днепр» — «Наполи» (1:0 в 2015-м). В качестве арбитра он также судил встречи ЧМ-2014 в Бразилии и Евро-2016 во Франции.

По основной профессии Мажич — директор одного из предприятий мясной промышленности (директор мясокомбината). Свободно владеет английским языком. Увлекается чтением.

Кстати, финальная встреча Лиги чемпионов станет для арбитра из Сербии пятой в Киеве. Кроме полуфинала Лиги Европы «Днепр» — «Наполи» (на «Олимпийском»), он также судил поединки Украина (молодежн.) — Франция (молодежн.) — 2:2 в 2010-м на «Оболонь Арене», «Динамо» — «Бешикташ» — 1:0 в 2011-м на стадионе имени Валерия Лобановского и Украина — Испания — 0:1 в 2015-м на «Олимпийском».

Что же касается «Реала» и «Ливерпуля», то при судействе Мажича команды пока не проигрывали: у мадридцев — две победы и ничья, у мерсисайдцев — выигрыш и мирный исход.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что финалисты Лиги чемпионов будут жить в Киеве в двух километрах друг от друга.

