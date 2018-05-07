Как столичные власти накажут отели, взвинчивающие цены для болельщиков

Деньги

В преддверии финального матча Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет в Киеве 26 мая, возник небывалый ажиотаж на бронирование номеров в отелях и аренду квартир. Воспользовавшись ситуацией, многие владельцы гостиниц и арендодатели резко взвинтили цены на проживание.

Например, на международном ресурсе «Букинг» за одни сутки, 26−27 мая, цены на номера в отелях, расположенных в центральных районах города, колеблются от 50 тысяч до 190 тысяч гривен. Правда, если поискать в интернете отели попроще и подальше от центра, то можно найти номер и за 5−7 тысяч. Похожая ситуация с арендой квартир. Стоимость апартаментов, в зависимости от расположения, — от 12 тысяч до 150 тысяч гривен за сутки.

На волне ажиотажа в некоторых СМИ появилась информация о том, что подорожание аренды связано с дефицитом жилья. Однако эксперты эти слухи опровергают.

«Я считаю, что проблему аренды жилья на период проведения финального матча раздули искусственно. Понятно, что некоторые гостиницы действительно сильно подняли цены, но и то не на все номера. Да, действительно, ряд владельцев квартир, расположенных в радиусе 3−4 километров от стадиона, взвинтили стоимость посуточной аренды. Но это не более 10% общего количества людей, сдающих недвижимость в аренду. На рынке Киева есть огромное количество квартир и хостелов, где цены остаются вполне приемлемыми», — сообщил «ФАКТАМ» аналитик консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий.

Городские власти также утверждают, что слухи о катастрофической нехватке жилья для посетителей финала Лиги чемпионов УЕФА сильно преувеличены. Тем не менее власти примут участие в решении данной проблемы.

По словам руководителя управления туризма Киевской городской государственной администрации Антона Тараненко, ведутся работы над созданием кемпинга на Трухановом острове. Количество заявок на ночлег в этом формате достигло 100. Также запланирована встреча представителей гостиничного бизнеса и КГГА для обсуждения сложившейся ситуации.

Кроме того, горадминистрация прнимает меры для урегулирования необоснованно завышенных цен на проживание.

«Мы направили в Государственную фискальную службу Киева и другие структуры письмо с просьбой проверить заведения, предлагающие сверхвысокие цены на жилье во время проведения Лиги чемпионов. Речь идет об уплате туристического сбора», — отметил Антон Тараненко.

В свою очередь главный представитель Киевской городской государственной администрации по вопросам УЕФА Андрея Мирошниченко заявил, что Киев выполнил все требования федерации по бронированию жилья еще полгода назад, цены были повышены на 30−40%, что «ниже обычной европейской практики».

«Ни КГГА, ни Федерация футбола Украины не получали каких-либо жалоб от клубов, хотя на этой неделе состоялись встречи с представителями „Ливерпуля“ и „Реала“. Клубы уже подтвердили, что 20 тысяч болельщиков прилетят и улетят в один день», — сообщил он.

При этом Андрей Мирошниченко утверждает, что на даты проведения чемпионата все номера в гостиницах Киева проданы по лояльным ценам. Тем не менее в столице сформирован специальный резервный фонд отелей низких категорий, который предоставлен британским туроператорам.

Более подробно о ситуации, сложившейся на столичном рынке аренды жилья в связи с ожидающимся наплывом болельщиков и туристов, читайте в «ФАКТАХ».