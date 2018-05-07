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Стиль жизни

Секреты красоты от всемирно известной модели

14:26 7 мая 2018   153
Лека Миронова
Инф. «ФАКТОВ»

Леке Мироновой сейчас 77 лет. Но она остается в том же весе, что и в ту пору, когда была в зените славы. Ее яркую внешность сравнивали с красотой кинозвезды Одри Хепберн. И сейчас Лека Миронова продолжает следить за собой.

О секретах ухода за кожей лица и волосами Лека Миронова рассказала в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».

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