- 16:35 На 9 мая в трех регионах обстановка может обостриться
- 16:33 Суд предоставил ГПУ доступ к информации о доходах Данилюка
- 16:21 Александр Шовковский побывал в Барселоне и написал книгу
- 16:19 Фонтан на Крещатике вернули в собственность Киева, — ГПУ
- 16:14 В Киев из-за жары не пустят грузовики
- 16:05 САП вновь приостановила следствие по делу Охендовского
- 16:01 Родители девушки, задержанной за избиение "киборга" Вербича, могут служить в Минобороны, — СМИ
- 15:52 В Харькове автоугонщик придумал оригинальный способ похищения авто
- 15:50 Воевавший за боевиков бразилец Лусварги имел полное право поселиться в монастыре, — УПЦ МП
- 15:47 Глава СБУ: Лусварги может быть выдан только Бразилии
Секреты красоты от всемирно известной модели
Леке Мироновой сейчас 77 лет. Но она остается в том же весе, что и в ту пору, когда была в зените славы. Ее яркую внешность сравнивали с красотой кинозвезды Одри Хепберн. И сейчас Лека Миронова продолжает следить за собой.
О секретах ухода за кожей лица и волосами Лека Миронова рассказала в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».
влажность:
давление:
ветер:
“ Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер! ”