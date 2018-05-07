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Украинская воинская часть объявила тендер на... соцопрос среди россиян
Комплексное социологическое исследование: «Социокультурная сегментация населения южных федеральных округов РФ». Стартовая цена — 1,6 миллиона гривен.
Лот с таким названием появился на Prozorro, а выставила его… воинская часть А4398 (Центр информационно-психологических операций).
Участникам торгов предлагают посоревноваться за проведение социологического опроса общественного мнения жителей южных федеральных округов РФ (Краснодарского края, Ростовской области, Адыгеи и Калмыкии, а также аннексированного Россией Крыма).
Сергей Цыгипа, ранее работавший в командовании сил спецопераций ВСУ, на своей страничке в Facebook, возмущаясь данным фактом, пишет, что принять участие в тендере на услуги для украинских ССО могут спецслужбы страны-агрессора.
«Не забываем, что Украина находится в состоянии гибридной войны с очень мощным и подлым противником. А силы и средства РФ на информационном фронте на порядок выше и качественнее, чем наши. И они мониторят наше интернет-пространство — аж гай шумит! Тому нельзя исключать и попыток российских ССО принять участие в тендере на услуги для украинских сил спецопераций через агентов своего влияния. Или таких рисков нет?» — пишет Сергей Цыгипа.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук сообщил о схеме РФ по «избирательной мобилизации» украинцев.
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