19-летняя ревнивица заколола подругу вилами (фото)

Происшествия

За убийство из ревности арестована 19-летняя жительница Кременца. Придя поздно вечером домой, она застала там своего парня с другой девушкой. Попытки узнать, что они делали в ее отсутствие, успехом не увенчались — молодой человек объясняться не захотел и ушел.

Взбешенная поведением парня, с которым длительное время встречалась, девушка решила выместить злобу на, как она думала, сопернице. Сначала била ее металлической трубой, потом совковой лопатой. А когда жертва, так и не успевшая встать с дивана, уже перестала двигаться, заколола ее вилами.

Ревнивица сама сообщила о произошедшем в полицию и во всем созналась приехавшей следственно-оперативной группе. В понедельник, 7 мая, суд арестовал девушку на 60 дней без права залога, рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации полицейского главка Тернопольской области Сергей Крета.

Парень подозреваемой до сих пор находится в шоковом состоянии. По его словам, и погибшая, и его девушка были знакомы, поскольку все трое входили в одну компанию. Никаких близких отношений с погибшей у него не было, и повода ревновать он не давал. В тот вечер они просто пришли к общей подруге в гости. Входная дверь была не заперта, и они решили обождать девушку в ее комнате.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе под Киевом 16-летний школьник зарезал младшего товарища на проводах в армию.

Фото отдела коммуникации главка Нацполиции в Тернопольской области