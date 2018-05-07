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19-летняя ревнивица заколола подругу вилами (фото)
За убийство из ревности арестована 19-летняя жительница Кременца. Придя поздно вечером домой, она застала там своего парня с другой девушкой. Попытки узнать, что они делали в ее отсутствие, успехом не увенчались — молодой человек объясняться не захотел и ушел.
Взбешенная поведением парня, с которым длительное время встречалась, девушка решила выместить злобу на, как она думала, сопернице. Сначала била ее металлической трубой, потом совковой лопатой. А когда жертва, так и не успевшая встать с дивана, уже перестала двигаться, заколола ее вилами.
Ревнивица сама сообщила о произошедшем в полицию и во всем созналась приехавшей следственно-оперативной группе. В понедельник, 7 мая, суд арестовал девушку на 60 дней без права залога, рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникации полицейского главка Тернопольской области Сергей Крета.
Парень подозреваемой до сих пор находится в шоковом состоянии. По его словам, и погибшая, и его девушка были знакомы, поскольку все трое входили в одну компанию. Никаких близких отношений с погибшей у него не было, и повода ревновать он не давал. В тот вечер они просто пришли к общей подруге в гости. Входная дверь была не заперта, и они решили обождать девушку в ее комнате.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в селе под Киевом 16-летний школьник зарезал младшего товарища на проводах в армию.
Фото отдела коммуникации главка Нацполиции в Тернопольской области
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“ Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!! ”