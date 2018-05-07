Скандал в Одессе: украинские лицеисты посетили оккупированный Крым

Общество

В сети разгорелся скандал по причине поездки лицеистов из Одессы на территорию аннексированного Россией Крыма. Первый внимание общественности на вояж обратила журналистка Екатерина Мандес, опубликовавшая на своей странице в Facebook фото «путешествия в горы» и высказавшая возмущение безответственностью родителей детей.

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«Что делает Ришельевский лицей в оккупированном Крыму? Родители вообще о безопасности своих детей не думают? Они вообще хоть о чем-то думают?»— написала Мандес.

При этом мнения пользователей сети разделились: некоторые пользователи разделяют критическое отношение журналистки, другие не видят ничего плохого в том, что дети отправились на полуостров.

«Отвратительно. Омерзительно. Больше не могу сказать», «Однозначно непатриотично, я бы не поехала именно поэтому!» «Четыре года оккупации», «Вата — учителя и родители»,— пишут недовольные комментаторы.

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«Жизнь у каждого одна. Не смотря ни на какую политику. Законом это не запрещено. Родители приняли решение — дети посетили территорию Украины», «А с каких пор запрещено ездить в украинский Крым?» «Крым — это Украина! Считаю поездку адекватной, если въезжали со стороны материка», — пишут другие пользователи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что мировое сообщество не признает действий Российской Федерации как на Донбассе, так и в Крыму.