Путин предложил кандидатуру Медведева на пост премьер-министра

Мир

В понедельник, 7 мая, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Это было сделано в соответствие с конституцией страны в день вступления в должность нового главы государства.

Накануне вечером, 6 мая, Владимир Путин поздно вечером встретился с членами кабинета министров и поблагодарил всех за хорошую работу. Особо он выделил Дмитрия Медведева.

Именно Медведева президент России и предложил после инаугурации в качестве кандидата на пост премьер-министра, что, впрочем, не стало сенсацией. Такое решение Путина было предсказуемо.

Государственная дума обсудит предложение президента 8 мая. Очевидно, в тот же день состоится и голосование. Никто не сомневается, что Медведев возглавит новое правительство. А вот кто еще войдет в его состав, по-прежнему до конца не ясно.