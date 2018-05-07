Верка Сердючка оригинально поддержала Melovin на «Евровидении» (видео)

Шоу-бизнес

В Лиссабоне официально стартовал международный песенный конкурс, в котором принимают участие исполнители из 43 стран мира. Украину на «Евровидении-2018» представляет молодой певец Melovin. Он выступит во втором полуфинале 10 мая под номером 18.

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Нашего исполнителя в Лиссабоне сопровождает делегация телеканала UA: Перший. Поддержать Melovin личным присутствием пообещали и Верка Сердючка с Мамой, занявшие на конкурсе в 2007 году второе место. Сердючка посоветовала Косте (настоящее имя исполнителя) «кайфонуть на сцене, получить удовольствие и спалить там все».

Хотя Андрей Данилко всегда поддерживал Melovin, позитивно оценивал его выступление еще во время национального отбора, видеопривет от звезды «Евровидения» стал для исполнителя неожиданностью.

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— Было невероятно приятно, что Андрей Михайлович проявил желание в очередной раз меня поддержать. Еще и таким оригинальным способом. Находясь за тысячи километров от дома и волнуясь перед столь важным событием, я очень вдохновился и успокоился после просмотра. Спасибо Андрею Данилко и Инне за то, что вот уже который год поддерживают меня не только словом, но и делом. Я очень ценю их советы и небезразличное отношение, — сказал Melovin.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что комментировать «Евровидение» в Украине будут три бывшие участницы конкурса.