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Верка Сердючка оригинально поддержала Melovin на «Евровидении» (видео)
В Лиссабоне официально стартовал международный песенный конкурс, в котором принимают участие исполнители из 43 стран мира. Украину на «Евровидении-2018» представляет молодой певец Melovin. Он выступит во втором полуфинале 10 мая под номером 18.
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Нашего исполнителя в Лиссабоне сопровождает делегация телеканала UA: Перший. Поддержать Melovin личным присутствием пообещали и Верка Сердючка с Мамой, занявшие на конкурсе в 2007 году второе место. Сердючка посоветовала Косте (настоящее имя исполнителя) «кайфонуть на сцене, получить удовольствие и спалить там все».
Хотя Андрей Данилко всегда поддерживал Melovin, позитивно оценивал его выступление еще во время национального отбора, видеопривет от звезды «Евровидения» стал для исполнителя неожиданностью.
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— Было невероятно приятно, что Андрей Михайлович проявил желание в очередной раз меня поддержать. Еще и таким оригинальным способом. Находясь за тысячи километров от дома и волнуясь перед столь важным событием, я очень вдохновился и успокоился после просмотра. Спасибо Андрею Данилко и Инне за то, что вот уже который год поддерживают меня не только словом, но и делом. Я очень ценю их советы и небезразличное отношение, — сказал Melovin.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что комментировать «Евровидение» в Украине будут три бывшие участницы конкурса.
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“ Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!! ”