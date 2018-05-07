Почему Анетти покинула проект «Холостяк»?

Шоу-бизнес

На девятой неделе проекта «Холостяк» (СТБ) шоу покинули сразу три участницы — Анетти, Яна и Оля. Анетти стала самой загадочной девушкой реалити. А ее появление в «Холостяке» многие называли скандальным. Финалистка шестого сезона романтического реалити «Холостяк» (СТБ) Анетти в этом году невероятно удивила Холостяка и телезрителей, когда пришла после концерта в гримерку к Рождену и пригласила его на свидание прямо во время встречи с другими участницами проекта. Еще больше она шокировала девушек, заявив, что Рожден позвал ее в шоу «Холостяк». Общение Рождена и Анетти всегда вызывало интерес, ревность и недоумение у остальных участниц. Но паре не суждено было построить отношения. Девушка покинула проект… Как Анетти решилась проявить инициативу и попала в восьмой сезон, почему она считает, что похожа на Рождена, и в чем причина ее ухода из реалити, девушка рассказала в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».

— Вы специально избрали такой оригинальный путь, чтобы снова попасть в проект «Холостяк»?

— Я пришла на концерт к Рождену, узнав о том, что он стал новым Холостяком, и решила с ним пообщаться. Он не попсовый мальчик и, мне казалось, совершенно не вписывался в формат проекта. Рожден творческий и немного ненормальный человек, поэтому мне было странно и смешно, что он вообще согласился участвовать в шоу. Но тогда я и представить не могла, что сама попаду в проект. Изначально мне было просто интересно посмотреть, как Рожден будет себя вести на той территории. Ведь меня часто с ним сравнивают.

— Правда?!

— Да, мне часто говорили, что мы с Рожденом похожи.

— И вы согласны с этим утверждением?

— В плане подачи себя, наверное, да. Нас одинаково воспринимают люди. Если о Рождене говорят, что он странный, то у меня на многие вещи тоже неоднозначная реакция. Мы в какой-то мере выскочки. Нам часто пофиг, что о нас подумают. К примеру, я могу курить в кадре или вообще не прийти на съемку. То есть существую вещи, которые все делают, а я нет. Он такой же.

До проекта мы с Рожденом общались мало, и это всегда были приятные встречи и беседы. Но я никогда на него не смотрела как на мужчину. В общем, когда Рожден оказался на проекте «Холостяк», я была шокирована. И поняла, что мы можем столкнуться в обстановке, которая чужда нам обоим. Ведь и для него проект — не то место, где он чувствует себя комфортно, и для меня это абсурдная территория.



* Анетти попала на проект довольно оригинальным способом

— Когда вы впервые узнали о Рождене?

— Я услышала его песню три или четыре года назад. Хит «Не стреляй». Это моя любимая песня у Рождена. По сути единственная, из-за которой я к нему так относилась. Другие настолько не цепляли. А эта прямо легла мне на душу.

— Как вы отреагировали, когда Рожден позвал вас в проект?

— На самом деле в тот момент сам проект мне не был так интересен, как Холостяк. Я понимала: если войду в шоу, это не значит, что стану рядовой участницей. Считаю, что у меня там были вообще отдельные права — я находилась в роли наблюдателя самого проекта. А по отношению к Рождену являлась человеком, который с ним знаком. То есть единственное, на что я могла реагировать эмоционально, — это на общение с Рожденом. Сам формат мне был скучен, я уже это видела, поэтому не особо болезненно реагировала на какие-то моменты между девочками. Меня в принципе участницы не интересовали, даже не хотелось их узнавать.

— Шестой сезон для вас был интереснее?

— Да, потому что это было что-то новое. И был другой состав. А в этом году проект стал только территорией, на которой нахожусь, но я не оказалась вовлечена во всю эту историю.



* Анетти: «Шестой сезон для меня был интереснее, чем нынешний»

— На последнем свидании с Рожденом вы чувствовали себя явно некомфортно. Это связано с тем, что там же была еще одна девушка — Наташа? Или просто было неприятно рассказывать о собственных недостатках?

— Так много всего можно сказать об этом свидании… Во-первых, я знала, что у Наташи с Рожденом есть своя история. Знала и про поцелуй, и о ее чувствах — Наташа от меня ничего не скрывала. И в подобных обстоятельствах, когда видишь двух людей, у которых есть какая-то близость, трудно себя ощущать девушкой стоящего рядом мужчины. Собралась просто компания — парень с девушкой и ты. Важно и то, как вел себя Рожден на этом свидании — его выражение лица, реакция на мои ответы. Он смотрел так, будто я говорила полную чушь… В такие моменты мне не хочется вообще говорить с человеком. Я шла на свидание уже с мыслью о том, что должна уйти. И эта встреча стала еще одним подтверждением того, что я на правильном пути, что мне нечего здесь делать, я не хочу быть с этим человеком. Оказалось, что мне в жизни лучше без него, чем с ним. И ему точно так же.

— Вы пожалели, что пришли на проект?

— Нет, потому что не были расставлены точки над «і» после шестого сезона. А восьмой дал мне ответы на некоторые личные вопросы. По поводу Рождена — я увидела, что бывает, когда сталкиваются схожие по типажу люди, творческие натуры. И поняла, что такой формат мне больше не нравится. Хотя раньше, лет в 18, я от этого просто тащилась. Если бы подобные взаимоотношения появились тогда, я бы без памяти влюбилась в Рождена.

— Что сейчас вы цените во взаимоотношениях?

— Я люблю дружбу между людьми, контакт, какой-то особый трепет. Я хочу общаться спокойно, игриво, не выяснять что-то всерьез. Не хочу серьезных проблем в простом общении. Рожден будто воевал со мной, а я не хочу войны.



* Анетти: «Рожден будто воевал со мной, а я не хочу войны»

— Поэтому вы разрешили ему называть себя Аней, хотя никому этого не позволяете?

— Разрешила, потому что он так хотел. Но я не обещала, что буду положительно на это реагировать. Ведь всем сказала, что не люблю, когда меня называют Аней. Кстати, то, что он так меня называл, стало еще одним моментом, создавшим напряжение между нами.

— Вы нашли на проекте подруг?

— Все девочки очень достойные, умные, а я не привыкла, что на проекте большинство участниц правильно мыслят, могут за себя грамотно и дипломатично постоять. Мне было скучно с ними. Все, кроме Гали и Насти Слюсар, постоянно «держали лицо» и только и думали, как лучше себя подать. В этом не было легкости, теплоты. Я даже как-то сказала, что меня напрягает такая сдержанная вежливость. Эти девочки остались для меня чужими, хотя многие чисто по-человечески мне нравятся.