Происшествия

В Измаиле полиция задержала пьяного водителя в футболке с портретом Путина (фото)

В городе Измаиле Одесской области патрульные полицейские остановили водителя, который нарушил правила дорожного движения (ПДД).

— Водитель автомобиля Opel явно пребывал в неадекватном состоянии, — рассказал руководитель измаильской патрульной полиции Василий Коряк. — Он категорически отказался пройти медицинское освидетельствования, чем нарушил еще один пункт ПДД. В результате на него составлен протокол по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

После этого мужчина передал ключи от автомобиля своему трезвому знакомому, а сам пересел на место пассажира. Примечательно, что водитель был в футболке с изображением Путина. Похоже, этот поклонник путинского режима решил таким образом отметить инаугурацию президента страны-агрессора.

— Данный факт (ношение футболки с портретом Путина. — Ред.) хоть и вызвал возмущение у сотрудников патрульной полиции, часть из которых — участники АТО, но привлечь мужчину к ответственности за это невозможно, — отметил Коряк.

Между тем в мае прошлого года в Измаиле участник АТО принудил подобного любителя «русского мира» снять футболку с портретом Путина и выбросил ее в мусорный бак.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на свою инаугурацию Путин не опоздал.