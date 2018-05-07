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В Измаиле полиция задержала пьяного водителя в футболке с портретом Путина (фото)
В городе Измаиле Одесской области патрульные полицейские остановили водителя, который нарушил правила дорожного движения (ПДД).
— Водитель автомобиля Opel явно пребывал в неадекватном состоянии, — рассказал руководитель измаильской патрульной полиции Василий Коряк. — Он категорически отказался пройти медицинское освидетельствования, чем нарушил еще один пункт ПДД. В результате на него составлен протокол по ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
После этого мужчина передал ключи от автомобиля своему трезвому знакомому, а сам пересел на место пассажира. Примечательно, что водитель был в футболке с изображением Путина. Похоже, этот поклонник путинского режима решил таким образом отметить инаугурацию президента страны-агрессора.
— Данный факт (ношение футболки с портретом Путина. — Ред.) хоть и вызвал возмущение у сотрудников патрульной полиции, часть из которых — участники АТО, но привлечь мужчину к ответственности за это невозможно, — отметил Коряк.
Между тем в мае прошлого года в Измаиле участник АТО принудил подобного любителя «русского мира» снять футболку с портретом Путина и выбросил ее в мусорный бак.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на свою инаугурацию Путин не опоздал.
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