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Официально: смерть малыша в Тернополе не связана с прививкой
7 мая были обнародованы результаты расследования летального случая в Тернопольской области, который случился 23 апреля. В этот день в больнице скончалась шестимесячная девочка. Утром того же дня ребенку делали прививку против дифтерии и столбняка, а потому родные винили во всем вакцину.
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Региональная группа оперативного реагирования, проведя расследование, пришла к выводу, что прививка и летальный случай совпали по времени, но причинно-следственная связь между проведением иммунизации и смертью отсутствует.
После того, как стало известно о смерти ребенка, Государственная служба по лекарственным средствам распорядилась временно изъять серию вакцины Имовакс Полио и серию вакцины для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша. В Минздраве подчеркивают, что по итогам расследования для отзыва вакцин нет оснований. Следовательно, Гослекслужбе стоит отменить ранее выданное предписание о временном запрете серии вакцин АКДС и ИПВ.
Напомним, в феврале на Сумщине было назначено расследование из-за смерти ребенка. Родные подозревали, что летальный исход мог быть связан с прививкой против туберкулеза. Расследование показало, что развитие заболевания никак не было связано с иммунизацией.
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