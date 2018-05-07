Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК

СПЕЦТЕМЫ:

Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье

Официально: смерть малыша в Тернополе не связана с прививкой

15:24 7 мая 2018   304
вакцина
Инф. «ФАКТОВ»

7 мая были обнародованы результаты расследования летального случая в Тернопольской области, который случился 23 апреля. В этот день в больнице скончалась шестимесячная девочка. Утром того же дня ребенку делали прививку против дифтерии и столбняка, а потому родные винили во всем вакцину.

Читайте также: В Тернополе в день прививки умерла шестимесячная девочка

Региональная группа оперативного реагирования, проведя расследование, пришла к выводу, что прививка и летальный случай совпали по времени, но причинно-следственная связь между проведением иммунизации и смертью отсутствует.

После того, как стало известно о смерти ребенка, Государственная служба по лекарственным средствам распорядилась временно изъять серию вакцины Имовакс Полио и серию вакцины для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша. В Минздраве подчеркивают, что по итогам расследования для отзыва вакцин нет оснований. Следовательно, Гослекслужбе стоит отменить ранее выданное предписание о временном запрете серии вакцин АКДС и ИПВ.

Напомним, в феврале на Сумщине было назначено расследование из-за смерти ребенка. Родные подозревали, что летальный исход мог быть связан с прививкой против туберкулеза. Расследование показало, что развитие заболевания никак не было связано с иммунизацией.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины