Глава СБУ: Лусварги может быть выдан только Бразилии

Украина

Воевавший на Донбассе на стороне так называемой «ДНР» гражданин Бразилии Рафаэль Маркус Лусварги не был в списках на обмен пленных с ОРДЛО и может быть выдан только Бразилии.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«По моим данным, он не был в списках на обмен, и он не мог быть обменян потому, что он гражданин Бразилии, а мы можем отдать гражданина другого государства только консульскому представительству или посольству государства, гражданином которого он является. Мы не могли передать бразильца ни при каких условиях на территорию «Л/ДНР», — сказал Грицак.

4 мая 2018 года представители партии «Национальный корпус», националистических организаций «Национальные дружины» и С14 задержали М. Лусварги в Киеве возле бразильского посольства и передали его СБУ.

Напомним, с сентября 2014 года по май 2015 года Лусварги находился в составе подразделения «ДНР» и выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика, а также принимал участие в боевых действиях в Донецкой области. Осенью 2015 года бразилец уехал из Донбасса, а 6 октября 2016-го был задержан в «Борисполе» сотрудниками СБУ. Лусварги был осужден в январе 2017 года к тринадцати годам заключения с конфискацией имущества по статье 258−3 УК Украины. В августе того же года апелляционная инстанция отменила этот приговор. После повторного рассмотрения 14 ноября 2017 года дело направили в Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам.