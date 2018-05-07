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- 15:50 Воевавший за боевиков бразилец Лусварги имел полное право поселиться в монастыре, — УПЦ МП
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Воевавший за боевиков бразилец Лусварги имел полное право поселиться в монастыре, — УПЦ МП
Представители Украинской православной церкви Московского патриархата не видят причин, почему бывший боевик «Л/ДНР», бразилец Рафаэль Лусварги не мог поселиться в одном из церковных монастырей.
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«Странно слышать, что монастырь УПЦ кого-то прятал… Этот человек там жил, поскольку имел на это полное право, и право предоставило ему украинское государство. Так же, как тысячи других людей, он мог там молиться или выполнять послушания, которые не представляют никакой угрозы для безопасности Украины», — объяснил архиепископ Климент, председатель Синодального информационно-просветительского отдела церкви в интервью BBC News Украина.
По мнению архиепископа, монахи вряд ли понимали, с кем имеют дело: «Вряд ли монахи этого монастыря четко понимали, кем является этот человек. Во-вторых, в монастыре он не занимался никакой деструктивной деятельностью».
Вопрос о том, почему человек, воевавший на стороне боевиков, находится не тюрьме, архиепископ переадресовал правоохранителям и судьям: «Почему так произошло — это вопрос не к Украинской православной церкви, а к украинскому судопроизводству, прокуратуре, СБУ и другим институтам, в результате действий которых этот человек получил полное право жить на территории монастыря или в любом другом помещении города Киева».
Напомним, в январе 2017 года Лусварги был осужден к тринадцати годам заключения с конфискацией имущества по статье 258−3 УК Украины. В августе того же года апелляционная инстанция отменила этот приговор. В июне готовится стартовать новый судебный процесс над бразильцем, а пока журналисты обнаружили Лусварги в Киеве, в Свято-Покровском монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата.
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“ Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.”