Украинский стартап: киевляне создают уникальные игрушки, сшитые по детским рисункам

Общество

Ирина Пигаль и Владимир Журавкин приехали в Киев из разных уголков страны. Ирина — из Новой Каховки на Херсонщине, а Владимир из Купянска на Харьковщине. Занимались совсем разной деятельностью, но в столице оба втянулись в рекламный бизнес. Познакомились на тематической вечеринке, разглядели в друг-друге партнеров и решили вместе создать креативный продакшн BRIX, где снимают рекламу и клипы. Но этой областью не ограничились. Скреативили еще один проект для души. Kotopotam («Котопотам») — бренд уникальных игрушек, сшитых в точном соответствии с детскими рисунками. Фантастические существа, забавные животные и даже «каляки-маляки», воплощенные в игрушках, становятся любимыми друзьями не только украинских малышей, но и некоторых взрослых, а также разлетаются в страны Европы, в Объединенные Арабские Эмираты и США.

— Однажды в гостях у родственников мы долго обсуждали детский рисунок, висевший на холодильнике, — вспоминает соосновательница Kotopotam Ирина Пигаль. — Его сделала племянница Вовы Журавкина, когда была маленькой. Мы гадали, что же это за странное существо: тигр или кот, или что-то еще. Оказалось, собака. Тогда впервые задумались, как безгранична детская фантазия по сравнению с зашоренным стереотипным мышлением взрослого человека.

— Дети по-своему видят и изображают на картинках вещи, которые в реальности выглядят абсолютно не так, — рассказывает Владимир Журавкин. — С возрастом эта способность теряется. Решили, что было бы здорово делать нестандартные игрушки по детским эскизам. Самое важное в задумке — ни на йоту не отклоняться от рисунка и воспроизвести его точно, сохранив все неровности и детали, даже самые непонятные. Чтобы потренироваться, отправились в детский сад и попросили малышей подарить нам свои рисунки. Получили целую стопку. Жаль, не на всех картинках было написано, что именно там изображено. Среди них моя любимая сова из лоскутков, которая, наверное, вовсе не сова (смеется). И смешной динозавр, похожий на огурец с гребешком.



* Вот по таким рисункам создаются уникальные игрушки

— Игрушки шьете сами?

Ирина: — У нас две швеи. Даже не ожидали, что самой сложной задачей окажется найти людей, которые поймут задумку и правильно реализуют. Искали их на «Фейсбуке» или через знакомых, давали тестовое задание, просили сделать так же точно, как на рисунке, а получали… усовершенствованную версию. Профессиональные швеи пытались что-то обязательно исправить, выровнять и улучшить. Разместить глаза на одном уровне или кривой палец сделать ровным — как остальные пальцы.



* В игрушке важно повторить мельчайшие нюансы рисунка, ведь ребенок даже маленькую деталь мог наделить глубоким смыслом

Владимир: — Взрослые привыкли, что все должно быть пропорционально и «правильно». Чтобы заяц выглядел зайцем, с одинаковыми ушами и лапами. А в воображении маленького ребенка зайцы могут привычным критериям не соответствовать.

Мы хотели оживлять фантазию и создавать исключительную, единственную в своем роде игрушку, а не очередную массмаркетовую зверюшку. Представьте, как лет через двадцать автор рисунка, по которому мы сделали игрушку, придет к родителям в гости, найдет там своего Котопотама и вспомнит детство, испытает трогательные эмоции. Поэтому мы были очень рады, когда нам впервые сшили идеально (!)-корявого (!!) динозавра (смеется).

— Что за существо Котопотам и кто его придумал?

Владимир: — Котопотам — выдуманное животное с легким и игривым характером, символизирующее непосредственность детского воображения. Даже звучит это слово не очень серьезно, будто ребенок напевает песенку. Я долго занимался копирайтингом, придумывать названия — часть моей работы. Но для себя это сделать всегда сложнее. Перфекционизм не дает спать. В данном случае над Котопотамом я думал три недели.

— С каким стартовым капиталом вы начали новое дело?

Владимир: — Нам хватило тысячи гривен, чтобы купить упаковку, заказать бирки, сшить презентационные образцы и запустить первую рекламу. Проект не требует вложений — сейчас мы работаем по полной предоплате. Хотя изначально просили всего 50 процентов предоплаты. Но однажды заказчики вторую часть суммы не высылали и на связь больше не вышли. Мы занимаемся Kotopotam не ради денег, а для собственного удовольствия, ведь у каждого есть основная работа. Тем не менее неприятно. Когда сталкиваешься с необязательностью делового партнера.

— Помните свой первый заказ?

Ирина: — Да, и мы удивились, что поступил он от незнакомого человека, а не от друзей, как ожидалось. Женщина из Николаева прислала рисунок балерины, сделанный дочкой. После чего заказывала у нас еще шесть игрушек. Очень было интересно по этим картинкам наблюдать, как девочка растет. Если поначалу она изображала забавных персонажей, то в последний раз прислали рисунок, на котором мальчик и девочка держатся за руки.

Другая девочка нарисовала человечка, потом решила, что ее персонажу не хватает… огурца. Попросила маму дорисовать.

Один из самых запоминающихся заказов поступил из Чехии от моей беременной подруги. Старший сын Никита нарисовал маму с малышом в животике. На лице у мамы под губами была какая-то странная красная карлючка. Мы подумали, что это случайность, но деталь сохранили. А когда женщина решила выяснить у сына, что же это такое, оказалось — конфетка, которую мама съест, после чего та попадет в животик к малышу. Так Никита изобразил заботу о своем еще не родившемся братике, «угостив» его леденцом. Это нас растрогало до глубины души. То, что в рисунке взрослому покажется просто ошибкой, ребенок мог наделить особым смыслом. Вот почему так важно сохранить любой нюанс и не додумывать. Кстати, когда младший братик Никиты Илья немного подрос и заинтересовался необычной игрушкой, Никита нарисовал такой же рисунок, и теперь у мальчиков две игрушечные мамы.



* Такие замечательные игрушки есть уже не только у украинских детей, но и у малышей из зарубежных стран

Владимир: — Самому младшему нашему художнику было девять месяцев. Он нарисовал картину руками, и мы сделали по этому эскизу подушку. Но нам присылают рисунки и взрослые. Однажды получили по почте изображение грифона — и сразу заподозрили неладное. Слишком уж он был симметричный. Оказалось, автору, как он сам признался, 27 лет. В другой раз девушка решила сделать подарок своему парню, который круто рисует комиксы, и заказала подушку с изображением целого сюжета.

— О проекте вы рассказали в «Фейсбуке». Это помогло в «раскрутке» проекта?

Ирина: — Мы потихоньку наполняли страницу фотографиями уже готовых работ. С каждой новой игрушкой интерес к проекту рос. Но настоящий прорыв случился после одной истории.

На «Фейсбуке» мы прочитали пост о девятилетнем мальчике, который вернулся из школы и заявил родителям, что больше никогда не будет рисовать. Оказалось, сделанные им портреты родителей учительница назвала… ужасными. Чтобы подбодрить ребенка и вернуть ему веру в себя, папа выложил портреты в «Фейсбуке» и попросил написать мальчику слова поддержки. Пост набрал одиннадцать тысяч лайков, две тысячи перепостов и шесть сотен комментариев. Люди подбадривали и просили ребенка нарисовать портреты и для них. Мы не могли оставить историю без внимания и сшили в подарок мальчику две подушечки с его рисунками. Ни при каких обстоятельствах детское творчество не может называться «ужасным»! После этого заказы нам стали поступать из Польши, Чехии, Литвы…



* Ирина Пигаль и Владимир Журавкин уверены, что на их продукцию будет спрос

— Долго создается индивидуальная игрушка?

Владимир: — Пошив одной игрушки занимает от нескольких дней до двух недель. Зависит от сложности модели и нашей загрузки. Спрос на такую продукцию есть, даже образовалась очередь из заказчиков. Перед праздниками просим делать заказ хотя бы за три недели, чтобы все успеть, ведь у нас всего две швеи. Мы уточняем у клиента пожелания по материалам, не страдает ли он аллергией. В основном пользуемся гипоаллергенными тканями, хлопком, но иногда персонажу надо сделать кудри или использовать искусственный мех. Швеи подбирают и покупают материалы индивидуально под каждый заказ. Работают на машинке, однако многое делают в ручную. Они и крючком вяжут, и бисером вышивают, что-то плетут… И каким-то чудом успевают выкроить и сшить до двадцати игрушек в месяц.