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Украина

В Киев из-за жары не пустят грузовики

16:14 7 мая 2018   36
фура
Инф. «ФАКТОВ»

Киев, в связи с внезапным возвращением жаркой погоды, ограничивает движение по улицам большегрузного и крупногабаритного транспорта. Ограничение касается фур массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Запрет на движение будет действовать с 10.00 до 22.00. Следить за выполнением решения поручено управлению патрульной полиции в столице. Об этом сообщает департамент транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации.

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Похожие ограничения для большегрузного транспорта вводят и другие регионы. Так, с мая в Ивано-Франковской области в особо жаркие дни (более +28 градусов) запрещается движение фур с 10.00 до 22.00.

В Николаевской области ограничения начнут действовать с 14 мая. В жаркие дни грузовому транспорту будет запрещено перемещаться по автомобильным дорогам государственного значения весь световой день — с 08.00 до 23.00. Вынужденная мера призвана сохранить дорожное покрытие в регионе в период жаркой погоды.

Напомним, метеорологическое лето-2018 пришло в Киев на 16 дней раньше обычного, а начало мая отметилось температурными рекордами.

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