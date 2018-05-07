Фонтан на Крещатике вернули в собственность Киева, — ГПУ

Украина

Пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган заявила о том, что благодаря усилиям столичной прокуратуры в собственность Киева вернули фонтан, расположенный напротив ЦУМа. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Читайте также: Замгенпрокурора Енин рассказал о судьбе 500 тысяч долларов, возвращенных в Украину из США

«Хорошей новостью стал факт возвращения в коммунальную собственность фонтана напротив ЦУМа, которым в свое время завладели мошенники»,— написала она.

При этом Сарган добавила, что Киевская прокуратура приложила все усилия для возвращения городу фонтанного комплекса на Крещатике, 25 и выразила надежду, что после ремонта фонтан «станет оазисом прохлады в жаркое время в центре столицы».

Читайте также: В ГПУ ответили на обвинения в прекращении дел, связанных с Манафортом

Также, в комментарии к посту она добавила, что мошенникам фонтан был нужен из-за «расположенных за ним подсобных помещений».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд вернул в госсобственность охотничьи угодья сына Пшонки.