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Украина

Фонтан на Крещатике вернули в собственность Киева, — ГПУ

16:19 7 мая 2018   30
Фонтан на Крещатике
Инф. «ФАКТОВ»

Пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган заявила о том, что благодаря усилиям столичной прокуратуры в собственность Киева вернули фонтан, расположенный напротив ЦУМа. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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«Хорошей новостью стал факт возвращения в коммунальную собственность фонтана напротив ЦУМа, которым в свое время завладели мошенники»,— написала она.

При этом Сарган добавила, что Киевская прокуратура приложила все усилия для возвращения городу фонтанного комплекса на Крещатике, 25 и выразила надежду, что после ремонта фонтан «станет оазисом прохлады в жаркое время в центре столицы».

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Также, в комментарии к посту она добавила, что мошенникам фонтан был нужен из-за «расположенных за ним подсобных помещений».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд вернул в госсобственность охотничьи угодья сына Пшонки.

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